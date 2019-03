Ralph Dikmans geeft kindercollege KennisBende

Op de foto: Ralph Dikmans is naast striptekenaar ook docent. Binnenkort geeft hij in de bieb het kindercollege KennisBende over de zeventiende-eeuwse kunstschilder Rembrandt van Rijn. (Foto: Peter de Koning).

'Rembrandt van Rijn was de selfie-koning van zijn tijd', zo kondigt bibliotheek Boxtel het kindercollege over de zeventiende-eeuwse kunstschilder aan. Striptekenaar Ralph Dikmans geeft zaterdag 16 maart de gastles in een tot Rembrandt-paradijs omgetoverde bibliotheek.

De Nederlandse kunstenaar overleed 350 jaar geleden, maar zijn werken zijn nog springlevend. Dikmans zal daarom aantonen waarom Van Rijn de selfie-koning van zijn tijd was. Hoe ging hij te werk, wie was de schilder eigenlijk en wat maakt hem bijzonder? Dit soort vragen staat centraal op 16 maart in de bibliotheek. Onder Dickmans begeleiding oefenen de kinderen de Rembrandt tekenstijl: gedetailleerd en realistisch. Deelnemers wordt gevraagd een spiegel mee te nemen, want ook zij gaan aan de slag met het maken van een selfie.

Hun kunstwerken kunnen de jonge tekenaars vervolgens opsturen naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar wordt namelijk deze zomer de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt geopend, die bestaat uit door het publiek ingezonden werkstukken. Wie weet hangt daar dan wel een echte Boxtelse Rembrandt!

Met boeken over de schilder voor jong én oud, een heuse 3D-Nachtwacht en afbeeldingen van de kunstwerken op grote schildersezels moet het een waar Rembrandt-paradijs worden in de bieb aan de Burgakker. De activiteit vindt 16 maart plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. Bibliotheek-leden betalen 5 euro voor deelname, voor niet-leden kost het 7,50 euro per persoon. Leeftijd vanaf negen jaar en ouder. Kaartjes zijn te bestellen via de url bit.ly/KennisBendeRembrandt.