Provincie houdt Boxtelse financiën in de gaten

Op de foto: SAMSUNG

De provincie Noord-Brabant vindt de begroting van Boxtel voldoende. Maar wel met kanttekeningen, want de financiële plannen voor dit jaar zijn nog niet 'structureel en reëel in evenwicht', aldus de provincie.

Boxtel kwam in 2019 voor een voldongen feit te staan. Er was een miljoenentekort op de begroting, ingegeven door diverse factoren waaronder een flinke min op jeugdzorg. Alle zeilen moesten worden bijgezet en Boxtel hanteert momenteel de 'kaasschaaf-methode'. De professionele organisaties waarmee Boxtel samenwerkt - waaronder Brede Scholen Boxtel, ContourdeTwern, de gemeenschapshuizen, de Kinderboerderij - krijgen 10 procent minder subsidie. Daarnaast moet ContourdeTwern besparen op allerlei lopende projecten die niet meer worden bekostigd door Boxtel.

Toch vindt de provincie nog niet duidelijk hoe die 10 procent precies is ingevuld in de boeken. ,,Doordat die post nog niet volledig is ingevuld, plaatsen wij vraagtekens bij het realiteitsgehalte van deze post", aldus de provincie in haar brief. Toch vertrouwt Brabant erop dat die bezuinigingen in de daarop volgende jaren structureel worden ingevuld.

Ook zet provincie nog vraagtekens bij de bezuinigingen op het sociaal domein. Omdat het moeilijk is grip te krijgen op bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) en de jeugdzorg, rijst bij Brabant de vraag of de besparingen daarop wel reëel zijn voor 2020. Zij raadt daarom aan om de ontwikkelingen daarbinnen goed te blijven monitoren, de risico's regelmatig opnieuw in kaart te brengen en waar nodig extra financiële maatregelen te treffen.

Met de begroting voor 2020 komt Boxtel onder repressief toezicht te staan. Dit is de lichtste vorm van toezicht waarbij de provincie alleen vraagt om de financiële cijfers ter kennisgeving op te sturen. Dat is eigenlijk al normaal omdat de provincie de financieel toezichthouder is van de gemeentes. Wel kunnen Gedeputeerde Staten om extra voorwaarden vragen.

Lees meer in Brabants Centrum van dinsdag 4 of donderdag 6 februari.

Alles lezen wat Brabants Centrum te bieden heeft? Word lid en steun onze stichting