Prijsvraag over doorsteek Markt

Op de foto: Wethouder Eric van den Broek opende woensdag de passage tussen de Markt en het parkeerterrein in de binnentuin van het gemeentehuis. (Foto: Annelieke van der Linden).

De late levering van bouwmaterialen zorgde ervoor dat de opening van de voetgangerspassage tussen de Markt en de nieuwe parkeerplaatsen in de binnentuin van het gemeentehuis enkele maanden werd uitgesteld. Woensdag werd de doorsteek - gevuld met kleurige kunst van Dagmar de Kok - geopend door de wethouders Marusjka Lestrade en Eric van den Broek.

Een verbouwing van het gemeentehuis was nodig om de doorsteek te realiseren. Zo zijn de openbare toiletten verplaatst. De verbouwing werd uitgevoerd door aannemersbedrijf Koppen uit Liempde. De doorsteek is dagelijks geopend van 07.00 tot 22.00 uur.

Momenteel heeft de doorgang nog geen naam. Inwoners met ideeën kunnen tot eind augustus een e-mail sturen naar communicatie@mijngemeentedichtbij.nl of een bericht achterlaten via Facebook of per post. De gemeente stelt enkele prijzen beschikbaar.