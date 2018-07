Op de foto: Vorig jaar steunde Tourspel Liempde twee goede doelen: Jeugdvakantieweek en Communita Papa Giovanni XXIII. Dit jaar kan de lokale afdeling van De Zonnebloem op steun rekenen. (Archieffoto: Peter de Koning).

Nadat de wielrenners zondagavond zijn aangekomen op de Champs Élysées, is de Tour de France ten einde en vindt in café De Durpsherberg de prijsuitreiking van Tourspel Liempde plaats. Om 20.00 uur wordt bekendgemaakt wie de meeste punten heeft verzameld. Het spel, dat met ondersteuning van Brabants Centrum mogelijk is gemaakt, trok 345 deelnemers.