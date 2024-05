‘Houd Markt Boxtel autovrij, zeker in zomer’

Een Markt zonder auto’s, gedurende de zomer, maar liefst het hele jaar door. Een nadrukkelijke wens van coalitiepartij Combinatie95. De fractie vraagt om een plan van aanpak van het college van B en W, op korte termijn.

Het is niet de eerste keer dat Combinatie95 aangeeft een autovrije Markt te willen. In 2020 stelde de raadsfractie dezelfde politieke vragen. Aangezien nu de tijd aanbreekt dat mensen graag een terrasje pikken, borrelt het thema weer op.

VEILIG CENTRUM

Als het dorpshart vrij is van auto’s ontstaat er meer ruimte voor de horeca. In de zomermaanden prettig voor deze ondernemers, aldus Combinatie95. ,,Daarnaast voorkomt zo’n maatregel foutparkeren en rijden er geen automobilisten meer vanuit de verkeerde richting over de Markt. Mensen bezoeken graag een veilig en overzichtelijk centrum zonder autoverkeer en parkeerplaatsen. Ze verblijven er langer en spenderen er meer”, stelt fractievoorzitter Stefan de Nijs.

Momenteel is de Markt van 26 april tot en met 28 oktober in de weekenden autovrij. Combinatie95 trekt die lijn graag door naar doordeweekse dagen. De weekendafsluiting is een aantal jaren geleden geëvalueerd en kreeg positieve reacties. De Nijs: ,,In het coalitieakkoord staat: uitbouw naar langere perioden zonder parkeren of naar een autoluwe Markt is mogelijk, als dat uit de evaluatie volgt.” Van zo’n uitbreiding is echter nog geen sprake en dus vraagt de fractie aan B en W of die er komt.

OP SLOT

Niet iedereen is voorstander van een centrum zonder autoverkeer. Tegenstanders menen dat Boxtel ‘op slot’ raakt en dat ondernemers juist nadeel ondervinden van een Markt die enkel toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.