Cultuurwereld Boxtel heeft onder de streep gewoon geld nodig

Een goed voorbeeld van een samenwerking: het slagwerkensemble van Boxtel's Harmonie organiseerde in 2022 tijdens de opening van het theaterseizoen een publieksworkshop in Podium Boxtel. Zo zijn er nog legio voorbeelden te geven van verbindingen binnen de lokale cultuursector.

Hoe ziet de kunst- en cultuurwereld in Boxtel er tegen 2030 uit? Wat hebben alle partijen uit deze sector in de toekomst nodig? Deze vragen (en meer) staan centraal bij het opstellen van een nieuwe cultuurnota. De gemeente Boxtel is er mee bezig, maar de cultuurmakers weten al waar het meest behoefte aan is: geld.