Eiko Smid nieuwe burgemeester Sint-Michielsgestel

35 minuten geleden

Eiko Smid (55, CDA) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel, als minister Hugo de Jonge de aanbeveling van de Gestelse raad goedkeurt. De voordracht werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 maart bekendgemaakt.

Op dit moment heeft Sint-Michielsgestel een waarnemend burgemeester, Erik Ronnes. Hij nam per oktober vorig jaar de ambtsketen over van Han Looijen, die zijn functie uit eigen beweging neerlegde. De beoogde nieuwe burgervader komt uit Zwolle en is chef kabinet van de provincie Overijssel.

Op de burgemeestersvacature reageerden negentien mensen. Yvonne Matthijsse, voorzitter van de vertrouwenscommissie is daar blij mee. ,,We zijn zeer tevreden met het aantal reacties dat we gehad hebben, maar ook over de kwaliteit van de kandidaten. We hebben als commissie mooie gesprekken gevoerd met alle sollicitanten. De raad heeft er alle vertrouwen in dat we met Eiko Smid de beste kandidaat voor Sint-Michielsgestel gevonden hebben.”

Als minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de aanbeveling goedkeurt, zal Eiko Smid op 7 mei beëdigd worden. Tot die tijd blijft Erik Ronnes als waarnemend burgemeester aan.