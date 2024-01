Gratis ‘sociale krantenabonnementen’? Politiek is enthousiast

vr 26 jan, 08:00

Inwoners gaan eerder naar de stembus, voelen zich beter geïnformeerd en krijgen meer zelfvertrouwen. Dit alles is het effect van het uitdelen van gratis krantenabonnementen, blijkt uit recent onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen. Stichting Brabants Centrum wil de mogelijkheid voor sociale abonnementen verkennen. ,,Maar daarvoor hebben we wel partners nodig”, weet voorzitter Peter Strüber. De politiek reageert enthousiast.

Dagblad De Gelderlander deelde begin vorig jaar gratis krantenabonnementen uit aan Nijmegenaren die het niet konden betalen. De Radboud Universiteit Nijmegen deed onderzoek naar de gevolgen ervan. De effecten zijn dusdanig positief dat Brabants Centrum (BC) dit idee ook wil onderzoeken voor lezers in Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel.

VOEDSELBANK

Het Gelderse initiatief is met veel interesse gevolgd door BC. Directeur Henk van der Zee: ,,We zijn al tachtig jaar een sociale krant en hebben vertrouwen in de waarde van ons werk. Dit wordt met de Nijmeegse studie nog eens bevestigd. Extra bijzonder is dat de waarde van lokaal nieuws wordt benadrukt. In het klein doen we als BC al iets soortgelijks voor cliënten van de Voedselbank (lees elders). We zijn benieuwd of er ook op grotere schaal iets mogelijk is.”

,,Hoe meer mensen geïnformeerd zijn, hoe beter”, reageert Stefan de Nijs van coalitiepartij Combinatie95 op het idee. ,,Een lokaal medium als Brabants Centrum vormt bovendien een toegevoegde waarde omdat hier alles is te lezen over wat er gebeurt in de gemeente Boxtel. Zeker zijn we bereid erover mee te denken.”

EVENEMENTEN

Afzwaaiend raadslid Jan de Koning (INbox): ,,Zo’n initiatief zou echt geweldig zijn in de gemeente Boxtel, juist met Brabants Centrum. Het voordeel is dat hier al het lokale nieuws is te lezen. Bovendien zouden gratis abonnementen voor sociale minima ook een impuls kunnen geven aan plaatselijke evenementen. Je bereikt daarmee een nieuwe potentiële groep vrijwilligers die daarmee ook weer extra bij de maatschappij wordt betrokken.”

Mirjam Bemelmans (PvdA-GroenLinks) reageert eveneens enthousiast. ,,Mijn invalshoek zou eenzaamheidsbestrijding zijn. Eerder opperde ik het idee bij Brabants Centrum om op alle ontmoetingsplekken een gratis krant te leggen, zoals horeca en gemeenschapshuizen. Zo kunnen ouderen daar altijd het lokale nieuws lezen en tegelijkertijd een praatje maken met elkaar.”

FACEBOOK-BUBBEL

Een gratis kranteninitiatief zou uitkomst bieden voor de mensen die het geld niet kunnen missen, benadrukt CDA’er Roel de los Hoyos. ,,Met name voor het bevorderen van lokale samenhang zou dat een prima idee zijn. Sociale minima die straks wel alles kunnen lezen, krijgen dan eerder het idee: ik hoor erbij.”

Rinze van der Veen (SP): ,,Ook tweedeling ga je tegen: met objectieve journalistiek haal je mensen toch wat sneller uit hun Facebook-bubbel.”

TRAMPOLINE

Gerlof Roubos (Balans): ,,Als de gratis abonnementen worden uitgereikt in het kader van het armoedebeleid en inwoners uit hun sociale isolement haalt, zijn we daar voorstander van. De gemeente moet geen vangnet zijn, maar juist een trampoline die inwoners helpt de weg naar boven te vinden.”

,,Ik ben eerlijk gezegd ook benieuwd of bij een eventueel onderzoek het landelijke en regionale nieuws moet worden betrokken”, vraagt D66’er Wiebe de Leijer zich af. ,,Het is in ieder geval een heel goed idee: de informatievoorziening is ook een vorm van educatie en kansenbevordering voor inwoners. In welke vorm het precies gegoten moet worden, is zeker het onderzoeken waard.”

KOSTEN

VVD’er Rob Kuppens waardeert het voorstel. Hij wijst wel naar het financiële aspect als de gemeente moet bijdragen. ,,Een krant moet voorkomen financieel te afhankelijk te worden van een gemeente. Je zou het geld via een fonds kunnen laten lopen...” Politici wijzen ook op de discussie die BoxtelMediacentrum, het advertentiebedrijf van BC met drie andere uitgevers, voert over de gemeentepagina’s. ,,De gemeentelijke publicaties zouden als wisselgeld ingebracht kunnen worden”, oppert bijvoorbeeld Van der Veen.

SLEUTELROL

BC-voorzitter Strüber wil het idee graag verder verkennen. ,,Ook vanwege ons doel als stichting. We staan voor verbinding en leefbaarheid, we willen klaar staan voor onze dorpsgenoten.” Hij benadrukt echter dat er partners nodig zijn om een dergelijk plan van de grond te krijgen. ,,De gemeente speelt dan een sleutelrol. Het bereiken van de juiste mensen is bijvoorbeeld een grote uitdaging, maar als het in Nijmegen kan, zou dat hier ook mogelijk moeten zijn.”

Strüber vindt het in ieder geval een goed teken dat de politiek de optie graag onderzocht ziet. ,,Ik denk dat het ook voor partijen een mooie manier is om mensen met een smalle beurs een steuntje in de rug te geven”, besluit de voorzitter van stichting Brabants Centrum.