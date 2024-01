Politieke partij Balans start met politiek café

wo 17 jan, 11:56

Iedere maand organiseert politieke partij Balans een spreekuur waar inwoners welkom zijn om in gesprek te gaan over grote en kleine problemen, maar ook ideeën voor de gemeente Boxtel. De opzet wordt anders ingericht en gaat verder onder een nieuwe naam: Politiek Café.

Vrijdag 26 januari is de aftrap. Uiteraard in een kroeg: café De Mert aan de Markt 12. Inwoners zijn welkom tussen 16.30 en 18.00 uur. Zij gaan onder het motto ‘Heb je een probleem of een idee, kom naar het Politiek Café’ in gesprek met de politici. In een ongedwongen sfeer en met een drankje in de hand wisselen bezoekers en Balans-raadsleden van gedachten.

De spreekuren hebben de afgelopen jaren veel input opgeleverd voor de partij. Ook in de nieuwe opzet is de periodieke bijeenkomst bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Boxtel.