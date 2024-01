PvdA-GroenLinks is bezorgd over ‘sinkholes’

Een deel van het fietspad langs de Esschebaan stond begin januari onder water. Door de hevige regenval ontstonden er op meerdere plekken in Nederland zinkgaten in het wegdek.

Door het nieuws over zinkgaten in verschillende steden, trekt PvdA-GroenLinks aan de bel bij het college van B en W. De fractie vreest dat de ‘sinkholes’ steeds vaker zullen voorkomen wegens klimaatverandering en vraagt zich af in hoeverre Boxtel hierop is voorbereid.