Boxtelse politici en bestuurders bezochten in november op initiatief van de SP een zorgbuurthuis in Oss.

Enthousiaste SP’ers hopen op actie voor zorgbuurthuis

vr 29 dec., 13:00

Of B en W al actie hebben ondernomen om de realisering van een zorgbuurthuis in Boxtel te onderzoeken. Dat wil de SP-fractie weten.

De socialisten zijn enthousiast over het concept. ,,Het is een zorgvorm die uitermate goed past bij de gemeente Boxtel”, schrijft raadslid Frans Sannen namens zijn partij in een brief aan het college.

De SP bezocht in november met andere raadsleden en twee wethouders ‘t Hageltje, een zogeheten zorgbuurthuis in Oss. Niet alleen is het een kleinschalige voorziening waar mensen oud kunnen worden. Er worden ook activiteiten voor de buurt gehouden. Sannen vindt dat dit uitstekend past binnen het Boxtels beleid en ziet kansen voor zowel jongeren als ouderen.

Schriftelijke vragen worden doorgaans binnen een maand beantwoord.