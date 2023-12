Alleen met een ja-sticker folders in brievenbus

Dit beeld is straks verleden tijd in Boxtel. Alleen mensen die een ja-sticker op hun brievenbus plakken ontvangen dan nog ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Wie in Boxtel reclamefolders wil blijven ontvangen, moet in de toekomst een ja-sticker op zijn brievenbus plakken. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdag in met een motie van D66, PvdA-GroenLinks en Combinatie95.