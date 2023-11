Minister De Jonge over kwestie Vrilkhoven: ‘Blijf met elkaar in gesprek’

De komst van vierhonderd arbeidsmigranten in de Liempdse buurtschap Vrilkhoven is vooral een verantwoordelijkheid van de gemeente Boxtel. ,,Blijf ook met elkaar in gesprek als de huisvesting tot stand is gekomen.” Dat geeft demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting als reactie op vragen van Kamerlid Bart van Kent (SP).