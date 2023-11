‘Slakken vinden stempas blijkbaar erg lekker’

De Esschenaren weten het stembureau goed te vinden, ondanks dat het dit keer een andere locatie is dan ze gewend waren: niet in het dorpshuis, maar de school.

De stempassen zijn verstuurd en de stembureaus zijn er klaar voor. Alles is gereed voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 22 november. Sabine Verhoof is al maanden bezig alles voor de gemeente Boxtel in goede banen te leiden. ,,We kregen te horen dat slakken een stempas hadden opgegeten...”