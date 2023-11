Vijf kandidaat-Kamerleden gingen in het Jacob-Roelandslyceum met elkaar in debat over verschillende onderwerpen. Natuurlijk kwamen daarbij het klimaat en landbouw aan bod.

‘Een boer wordt toch nooit gelukkig in de zorg?’

vr 10 nov., 14:23

Laat BoerBurgerBeweging en GroenLinks-PvdA discussiëren over natuur en klimaat en je krijgt vuurwerk. Deze uitspraak van zijn leerlingen, werkte op de lachspieren van Simon van Kordelaar, docent maatschappijleer. Met behulp van Rob Kuppens van de Boxtelse VVD, werd dinsdag een onderhoudend politiek debat opgetuigd met kandidaat-Kamerleden.

‘Agrariërs (...) mogen worden gedwongen te stoppen om meer ruimte te maken voor natuur.’ Nadat docent maatschappijleer Van Kordelaar de laatste stelling inbracht, keek Boxtelaar Gerlof Roubous, kandidaat voor de BoerBurgerBeweging glimlachend naar Geert Gabriëls van GroenLinks-PvdA: ,,You saved the best for last.”

BBB wil absoluut niet dat de maatregel er komt, GroenLinks-PvdA onder voorwaarden wel. ,,En al die banen dan?”, vroeg een van de leerlingen in de zaal zich af. ,,Die begeleiden we naar ander werk”, stelde Gabriëls. Waarop een andere leerling terugkaatste dat boeren niet gelukkig worden in de zorg.

Naast Roubos en Gabriëls togen ook Jan Joosten van CDA (op plek 44), Ruben Brekelmans van VVD (plek 6 en al twee jaar Kamerlid) en Bjorn Beijnon van Volt (plek 9) naar de Boxtelse school.

GOEDE VRAGEN

Roubos, ook fractievoorzitter van de Boxtelse partij Balans, was blij met het debat voor de scholieren in eigen dorp. ,,Ik ben al op verschillende scholen geweest, waaronder het Summa College en Tilburg University, en dit is de eerste waar de leerlingen echt goede vragen stellen”, zei hij na afloop.

Volgens VVD’er Brekelmans legden de scholieren de vinger op de zere plek. ,,Ik zie veel toekomstige politici”, complimenteerde hij het jonge publiek. Dat slechts een enkeling mag stemmen, deerde hem niet. ,,Ze kunnen ook hun ouders beïnvloeden”, grinnikte hij.

AAN DE MACHT

Jasper de Riet (17) was tijdens het debat bovenmatig geïnteresseerd en stak regelmatig zijn vinger op om een vraag te stellen. ,,Ik blijf graag op de hoogte van wat er in Den Haag allemaal speelt. Ik mag misschien nog niet stemmen, maar dat ga ik bij de volgende mogelijkheid zeker doen”, gaf de Boxtelse vwo’er aan. Ook zijn klasgenoot Janneke Verstappen gaat haar stemrecht gebruiken zodra het mag. ,,Ik ben links georiënteerd en hoop dat die partijen nu wat meer aan de macht komen. Er gebeurt nu te weinig naar mijn zin en daar mag wel verandering in komen.”

Het JRL-debat werd geïnitieerd door oud-leerling Thijs Kouwenberg. Hij is betrokken bij de Boxtelse afdeling van de VVD en vroeg zodoende fractievoorzitter Rob Kuppens, ook voormalig JRL’er, om hulp. Hij zorgde weer voor de contacten in Den Haag, waarna de leerlingen en docent Van Kordelaar het programma verder vorm konden geven.

Het politieke debat op de middelbare school werd voor de vijfde keer gehouden, altijd rond de Tweede Kamerverkiezingen. De laatste keer was in 2017 omdat in 2021 de discussieronde niet door kon gaan vanwege de coronapandemie.

TOEKOMSTIGE PREMIER?

Van Kordelaar keek na afloop tevreden de zaal rond. Veel van de leerlingen waren snel vertrokken vanwege hockeytraining en werk, maar een aantal stoof nog op de politici af. Een paar van hen voor een verdiepende vraag, maar de meesten voor een selfie. Het ligt niet in de lijn der verwachting, maar wie weet blijken ze met de toekomstige premier op de foto te staan...