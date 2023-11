Burgemeester Ronald van Meygaarden gaf dinsdagmiddag tekst en uitleg over hoe politiek in elkaar steekt, de verkiezingen werken en wat een gemeente doet. Dat deed hij tegenover een jong publiek, de leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool De Oversteek in Liempde.

Burgemeester maakt Liempdse schooljeugd warm voor politiek

13 minuten geleden

Aandachtig luisterden de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Oversteek dinsdag naar de spreker. Dat was ook niet zomaar iemand. Burgemeester Ronald van Meygaarden was te gast in Liempde en vertelde over politiek.

Toegegeven, het is niet een onderwerp dat een 11- of 12-jarige op het puntje van de stoel brengt. Maar het hoort wel bij het lespakket, want de Liempdse leerlingen zijn in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november bezig met het thema ‘Stem op mijn partij’. En dus luisterden de kinderen aandachtig.

Van Meygaarden vertelde over hoe de politiek werkt, hoe de verkiezingen in elkaar steken en wat er allemaal komt kijken bij een gemeente als Boxtel. Natuurlijk konden de kinderen ook vragen stellen aan de burgemeester en dat werd dan ook veelvuldig gedaan.