Actievoerders tegen komst arbeidsmigranten willen Boxtelaren wakker schudden

Het protest op de Markt tegen de komst van 400 arbeidsmigranten in Vrilkhoven was vooral een protest voor betrokkenen en de (landelijke) politiek.

Er is veel weerstand tegen de komst van vierhonderd arbeidsmigranten naar het buitengebied van Boxtel. Dat laat zich vooral online zien, want bij het protest op de Markt zaterdagmiddag waren vooral de inwoners van Vrilkhoven en politici aanwezig. Logisch, volgens actievoerder Hennie van den Aker: ,,Dit probleem speelt (nog) niet bij anderen. Dit protest is dan ook een waarschuwing: laat je niet foppen!”