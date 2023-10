De waterleiding onder de Nieuwstraat in Liempde wordt vervangen. Daardoor zijn er omleidingen voor het verkeer in het dorp.

Combinatie95 hekelt scheve stoep na een klus

1 uur geleden

Het is noodzakelijk, het vervangen van drinkwaterleidingen in Liempde. Maar daardoor ziet Combinatie95 wel dat de stoep averij oploopt, terwijl daar de afgelopen jaren zoveel werk en geld aan is besteed.

De politieke partij kreeg zelfs diverse belletjes over de klus die vanaf begin september werd uitgevoerd in en rond de Nieuwstraat en de Oude Dijk. Daarop klom raadslid Joep Schalkx in de pen en stuurde hij de brief naar het college van B en W. Hij begrijpt dat de werkzaamheden moeten plaatsvinden, maar ziet ook dat er op diverse plekken slordig wordt gewerkt.

Eerder trok de coalitiepartij al aan de bel over het terugleggen van de stoepen na de aanleg van glaszvezel. Schalkx pleit ervoor dat alles op korte termijn zo goed als voorheen wordt teruggelegd en dat de aannemer opdraait voor de kosten.

TEGELIJK UITVOEREN

Het meest ideale is dat werkzaamheden - zoals aanleg van glasvezel en waterleidingen - tegelijkertijd worden uitgevoerd. Schalkx wil weten hoe B en W kan voorkomen dat straten bij iedere klus open moeten. Het college reageert doorgaans binnen een maand op schriftelijke vragen.