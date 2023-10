Partijleden van Combinatie95 druk in de weer met zwerfvuil ruimen in de wijk Selissenwal. Onderweg gingen ze in gesprek met bewoners om te horen wat er leeft in de buurt.

Zwerfvuil rapen en praten over wijkproblemen

40 minuten geleden

Combinatie95 gaat zaterdag 14 oktober weer op pad met grijpers en afvalzakken. Tussen 09.00 en 11.30 uur houdt de politieke partij weer haar activiteit Prikpraat.

Naast het opruimen van zwerfvuil, kunnen bewoners ook met de raadsleden en wethouders praten over problemen die in de wijk spelen. Dit keer is het centrum van Boxtel aan de beurt. Combinatie95 zorgt voor de materialen en wat te drinken.

Iedereen die in gesprek wil met de politici kan zich om 09.00 uur aanmelden bij de Bosscheweg 8 in Boxtel. Vanaf dat punt waaieren de raadsleden uit over de straten in de omgeving. De activiteit duurt tot 11.30 uur.