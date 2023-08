Buurgemeente zoekt naarstig naar opvangplek voor 300 vluchtelingen

1 uur geleden

Driehonderd vluchtelingen opvangen voor de duur van tien jaar. De gemeente Sint-Michielsgestel is hiervoor naarstig op zoek naar een geschikte locatie. Er zijn nu gesprekken gaande samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en enkele vastgoedeigenaren. Hier zijn echter vooralsnog geen concrete oplossingen uit naar voren gekomen.

Het college van B en W van Sint-Michielsgestel blijft doorzoeken om aan de opdracht om vluchtelingen in de regio op te vangen te voldoen. Ook nu het kabinet is gevallen. ,,Ongeacht de ontwikkelingen in Den Haag, hebben we te maken met een grote groep mensen die inmiddels in ons land is en dringend onderdak nodig heeft. Dat was vorig jaar zo en dat is nog steeds. Elke gemeente in Nederland heeft dan ook de opgave om vluchtelingen te huisvesten. Wij ook”, legt burgemeester Han Looijen uit.

Over de termijn waarbinnen een locatie bekend wordt kan het college van Sint-Michielsgestel nog geen uitspraken doen. Looijen: ,,We hebben vastgoed of grond van derden nodig om een goede plek te vinden. Wanneer de gesprekken die we met andere partijen voeren tot resultaat gaan leiden, weten we nu simpelweg nog niet.”

STREEPJE VOOR

Sint-Michielsgestel heeft, net als Boxtel, afspraken gemaakt binnen de regio Brabant-Noord om mensen van buiten de EU en statushouders op te vangen. Dat doet de gemeente samen met het COA. Buurgemeente Boxtel heeft tot begin dit jaar 450 vluchtelingen onderdak geboden in een tijdelijk kampement op landgoed Velder. Dat heeft Boxtel een streepje voor gegeven op de andere gemeenten in de regio. Looijen waarschuwt echter wel: ,,Wanneer we er in ons land met elkaar niet in slagen om het vluchtelingenopvangprobleem op te lossen, kan het zijn dat gemeenten alsnog de vraag krijgen om te zorgen voor crisisnoodopvang, zoals afgelopen jaar op Velder.”