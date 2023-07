Inspiratiereisje Boxtel naar zorgbuurthuis Oss

De zorg verandert. In Oss is er sinds begin dit jaar een buurthuis waar ouderen wonen en alle inwoners welkom zijn voor activiteiten. Boxtel gaat er ter inspiratie een keer kijken.

Begin dit jaar opende het eerste zorgbuurthuis in Oss. ‘t Hageltje heet het en is kleinschalige woonlocatie voor ouderen die ook een inloopfunctie heeft voor buurtgenoten. Daarmee moet onder meer eenzaamheid onder ouderen voorkomen worden. Het is ..