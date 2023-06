‘Kalksheuvel voelt zich te kakken gezet’

1 uur geleden

Het uitstel van een rioleringsklus is niet goed gevallen bij de bewoners van buurtschap Kalksheuvel. De herinrichting van de Kapelweg en de daarmee gepaarde renovatie van het buizenstelsel, moet wegens de bouwstop worden verschoven, stelt coalitiepartij Balans.

,,Al jarenlang zijn daar problemen. Bij een behoorlijke regenbui loopt de riolering vol en komt de ontlasting uit de toiletten omhoog”, schrijft raadslid Geeske van den Akker aan het college van B en W. Dat is ervan bewust dat het buizenstelsel aan vervanging toe is. In februari moest er nabij de dubbele overweg aan de Kapelweg nog een spoedklus worden uitgevoerd vanwege inzakkingsgevaar door een defect.

Al in 2015 was duidelijk dat de riolering op termijn moest worden aangepakt. Boxtel wilde tegelijkertijd de Kapelweg aanpakken en daarvoor kwam drie jaar later een ontwerp. Die klus hing weer samen met de komst van de zogeheten Verbinding Kapelweg-Ladonk. Maar dat plan werd verschillende keren afgeschoten door de Raad van State wegens de rechterlijke uitspraak rondom stikstof. In februari 2022 werd via een andere weg een oplossing bedacht zodat afgelopen voorjaar de herinrichting én de aanpak van het riool kon starten.

Maar uit een bewonersbrief zou blijken dat de vervanging van het rioleringssysteem weer is uitgesteld. Dit vanwege de bouwstop van de provincie Noord-Brabant. ,,De bewoners voelen zich nu echt ‘te kakken gezet’”, aldus Van den akker. Het college onderzoekt mogelijke oplossingen. Balans stelt voor om te kijken of de herinrichting van de Kapelweg niet losgekoppeld kan worden van de renovatie van het riool. Dat zou nog wel mogen van de provincie, stelt Van den Akker. B en W moeten nog antwoorden op de schriftelijke suggestie, die volgt altijd binnen een maand.