Scheurneuzen in Selissenwal: ‘Waar zijn de controles’

1 uur geleden

Hardrijders in de wijk Selissenwal, met name in de straten Baandervrouwenlaan en Baanderherenweg. Hierover zal Combinatie95 aankloppen bij het college van B en W. Dit naar aanleiding van Prikpraat, een periodieke werksessie waarbij partijleden in de buurt zwerfvuil opruimen en contact zoeken met bewoners.

Automobilisten en scooters die met hoge snelheid door de wijk sjezen, het is een grote ergernis onder buurtbewoners, kregen de partijleden van Combinatie95 vorige week woensdag te horen. Zij waren dat moment bezig om te helpen met zwerfvuil, geholpen door enkele bewoners. Die gaven overigens ook suggesties aan de politici om te zorgen dat er meer gedaan moet worden aan dat probleem.

Maar de grote ergernis wordt toch wel gevormd door de scheurneuzen. ‘Waar zijn de controles’ kreeg onder meer raadslid Stefan de Nijs te horen, die ook meehielp met de afvalinzameling. Hij zal hierover vragen stellen aan het college van B en W.