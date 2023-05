Hebben kantoren Boxtel al energielabel C?

13 minuten geleden

Kantoorpanden moeten sinds dit jaar energielabel C hebben. De D66-fractie vraagt zich af hoe met Boxtelse gebouwen gesteld is. Ook met die van de gemeente zelf.

De democraten vragen aan B en W of zij helder in beeld hebben welke lokale kantoren niet aan het verplichte energielabel voldoen. Die vragen zijn ingegeven door een recente publicatie in Brabants Dagblad, waarin staat te lezen dat Boxtel flink achterloopt met de te maken verduurzamingsslag. Ook wil D66 weten wie er handhaaft, de gemeente of de regionale omgevingsdienst. Daarnaast is de fractie benieuwd hoe het eigenlijk staat met de kantoorruimtes van de gemeente zelf. ,,Voldoen die al volledig aan de eisen en zo niet, wanneer dan wel?”

Overigens is een C-label niet verplicht als in een pand minder dan honderd vierkante meter als kantoor in gebruik is. Ruimtes als een kopieerhok moeten wel worden meegerekend. Ook als minder dan de helft van de oppervlakte van een gebouw als kantoor dient, geldt de eis niet. Net zo min als wanneer de duurzaamheidsmaatregelen niet in tien jaar terug te verdienen zijn.