‘Brandweer Boxtel heeft waterwagen écht snel nodig’

21 minuten geleden

Tijdens de brand van de woonboerderij aan de Mijlstraat op 5 april, duurde het volgens omwonenden ongeveer een kwartier voordat de brandweer de brandkraan had gevonden. Te lang, vindt Balans. De politieke partij wil dat de Boxtelse post snel een ‘waterwagen’ krijgt.

Het is al enkele jaren onderwerp van gesprek bij de Veiligheidsregio Brabant Noord: minder afhankelijk worden van ondergrondse brandkranen door middel van nieuwe voertuigen. Deze zogeheten ‘waterwagens’ herbergen tussen de 12.000 tot 16.000 liter bluswater. In reguliere tankauto’s gaat vaak niet meer dan twee kuub. ,,Dit is te weinig voorraad: bij een brand zoals aan de Mijlstraat is die binnen vijf minuten verbruikt. De brandweer heeft daarom de waterwagens echt snel nodig”, schrijft raadslid Geeske van den Akker aan het college van B en W.

De brandweer in Boxtel heeft zulke tankwagens niet. Bij een wat grotere brand moeten die vanuit andere plaatsen komen, zoals Schijndel en Best. Van den Akker: ,,Op zich een prima alternatief, maar bij een brand die zich snel ontwikkelt, duurt het te lang voordat deze waterwagens ter plekke zijn.”

Recent heeft Boxtel ingestemd met een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar de brandweer onder valt. Per inwoner gaat er volgend jaar 67,25 euro naar de organisatie, dat is 3,64 euro meer dan dit jaar. Van den Akker vindt dat daar wel een waterwagen vanaf kan voor de Boxtelse brandweerpost. Ze vraagt of het college aan de bel kan trekken bij de Veiligheidsregio.