In de omgeving van de straat De Aanloop in de wijk Munsel/In Goede Aarde wordt vaak te hard gereden, vinden buurtbewoners.

SP: ‘Veel overlast van hardrijders bij sportpark Munsel’

26 minuten geleden

Een rustige buurt waar de sociale cohesie wordt gewaardeerd. Dat beeld heeft de SP van de Boxtelse wijk Munsel/In Goede Aarde. Maar er zijn ook uitdagingen, stelt de politieke partij naar aanleiding van de buurtenquête die zij hield. Inmiddels is er een groep vrijwilligers gestart om de problemen aan te pakken.

Een van de meest aangehaalde knelpunten betreft het verkeer (41 procent). Er zijn met name in straat Doelen zorgen over veiligheid. Vooral als het gaat om kinderen. De buurt ligt nabij de sportparken Munsel en Den Wielakker. Er wordt te hard gereden rond de sportvelden, niet alleen door automobilisten, maar ook door scooterbestuurders en mensen op een elektrische fiets.

BERKEN

Klachten zijn er ook over de groenvoorzieningen (44 procent). Berken laten volgens ondervraagden een kleverige stof achter op auto’s en het onderhoud kan beter of bomen kunnen vervangen worden. Ook het vaker vegen van de straat in de herfst, noteerde de SP op het wensenlijstje vanuit de wijk.

De socialisten gingen al in 2022 met vragenlijsten op pad. Een kleine honderd huishoudens zijn geïnterviewd. Ongeveer de helft daarvan waardeert de sociale cohesie en rust in de wijk. De resultaten lieten door omstandigheden, waaronder het plotselinge overleden van raadslid Eric van den Broek, op zich wachten.

De uitslag is dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering aangeboden aan het college van B en W.