Mariëlle Wijffelaars van D66 Boxtel stopt als raadslid

1 uur geleden

Het werk valt niet meer te combineren met haar gezin. Daarom stopt Mariëlle Wijffelaars definitief als raadslid van de Boxtelse afdeling van D66. Eerder laste zij al een pauze in en legde ze haar taken als fractievoorzitter neer. Wiebe de Leijer, die haar de afgelopen maanden al verving, is de beoogd opvolger.

Het besluit volgt na ruim vijf jaar raadswerk te hebben verricht. Wijffelaars werd in maart 2018 voor het eerst verkozen. Na de herindelingsverkiezingen van november 2020 werd zij fractievoorzitter namens D66 Boxtel. ,,Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 5 jaar en heb er echt van genoten”, zegt Wijffelaars. ,,Het is een mooie en eervolle taak om je te mogen inzetten voor de inwoners van je gemeente. Maar als je het raadswerk goed wil doen, kost dat veel tijd en energie. Ik merkte steeds meer dat het niet langer te combineren was met mijn gezin”, zegt Wijffelaars, die via columns in deze krant ook schrijft over haar gezinsleven. ,,Ik kon niet meer het raadslid zijn wat ik wil zijn en heb daarom – met pijn in mijn hart - besloten mijn taak neer te leggen.”

Beoogd opvolger is Wiebe de Leijer die Wijfffelaars de afgelopen maanden al tijdelijk verving. Daarmee blijft de tweekoppige fractie zoals die nu is, volgens De Leijer. ,,Sohib (Hussain red.) was afgelopen maanden al fractievoorzitter toen ik tijdelijk vervanger was. We zetten de samenwerking voort die we sinds november feitelijk al hebben.”

Naast de veranderingen binnen de fractie, heeft D66 Boxtel ook een nieuwe voorzitter. Thijs Haster neemt het stokje over van Kasper van de Langenberg, die plaats heeft genomen in Provinciale Staten. ,,Ik neem graag de rol van voorzitter op mij en kijk uit naar een mooie toekomst voor onze partij en Boxtel”, zegt Haster. Hij is dankbaar voor alles wat Wijffelaars heeft betekend voor D66 Boxtel. ,,In het bijzonder voor de prettige samenwerking die ik de afgelopen jaren als steunfractie- en bestuurslid met haar heb gehad.”