Balans wil kosten opvang Velder helder in beeld

14 minuten geleden

Balans wil exact weten wat de opvang van vluchtelingen op landgoed Velder de gemeente Boxtel heeft gekost. De fractie wil graag inzicht omdat dit invloed kan hebben op toekomstige besluitvorming rondom vluchtelingenopvang in Boxtel.

Van november vorig jaar tot half maart jongstleden, verbleven zo’n 450 vluchtelingen in een tentenkamp op het Liempdse landgoed. Fractielid Wout de Jong geeft aan dat de raad weliswaar is geïnformeerd over hoe de crisisnoodopvanglocatie tot stand is gekomen en welke organisaties betrokken zijn geweest, maar over de exacte kosten wordt vooralsnog niet gesproken.

Hoewel het Rijk de gemeente Boxtel financieel ondersteunde voor de opvang, vraagt De Jong zich af welke kosten niet onder die steun vallen. Zoals voor de inzet van eigen ambtenaren en het opruimen van afval.