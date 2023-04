Een velg, iets wat op een bumper lijkt, een metalen kistje en nog negen vuilniszakken: dit verzamelden de partijleden van Combinatie95 rond het sportpark in Liempde tijdens Prikpraat.

Rotzooi bij Liempds sportpark: ‘Gemeente Boxtel, kom in actie’

27 minuten geleden

Ze houden met Prikpraat in wisselende buurten verschillende keren per jaar een schoonmaakronde. De politici van Combinatie95 waren zondag rond het sportpark in Liempde aan de gang. En daar werd zoveel rotzooi opgehaald, dat de partij de gemeente Boxtel oproept met een actieplan te komen.

Negen volle zaken haalden de tien partijleden op in de omgeving van sportpark De Roode Bleek, de Heideweg, Heidonk en ook een stukje Boxtelseweg nabij de toerit naar de rijksweg A2. En dat terwijl de omgeving drie weken ervoor nog helemaal was schoongemaakt. Tijd dus dat de gemeente Boxtel met een actieplan komt, stellen de politici.

Het onderwerp aankaarten bij het college van B en W is daarvoor niet meer nodig. Wethouders Désiré van Laarhoven en en Hans Heesen (beiden lid van Combinatie95) hielpen zondag namelijk ook mee met het opruimen van de zooi. Dat deden ze samen met raadsleden Joep Schalkx, Pim Bressers en zes andere leden van de partij.

Met Prikpraat wil Combinatie95 input ophalen van inwoners terwijl de politieke groep zelf ook iets doet aan een maatschappelijk probleem. De buurt kan ook meehelpen zwerfafval te bestrijden en tegelijkertijd in contact komen met partijleden.

HARDRIJDERS

Naast dat de politici zelf al ontdekten dat de rommel wel erg drastische vormen aan heeft genomen bij het sportpark en omgeving, wezen inwoners ook op andere dringende zaken in Liempde. Zoals het belang van snellere woningbouw, behoud van voorzieningen en aanpakken van hardrijders in de wijk door middel van camera’s.