Fractie Balans legt oor te luister in Lennisheuvel

19 minuten geleden

Tal van inwoners van Lennisheuvel bezochten vrijdag in lunchroom-bakkerij De Koekenbakker het spreekuur van politieke partij Balans. Daar kwamen diverse vragen over bouwen aan bod. Wat mag wel en wat mag niet? En vooral: waarom mag iets niet.

,,We hebben goed geluisterd en de mensen doorverwezen naar MijnGemeenteDichtbij en naar de spreekuren die de wethouders houden. En als ze daar vastlopen gaan we ze verder helpen”, aldus fractievoorzitter Gerlof Roubos.

Er waren ook inwoners die persoonlijk de dupe werden van gewijzigd beleid. Zij vinden volgens Balans geen gehoor bij de gemeente en weten niet meer waar ze naar toe moeten. De fractie wil helpen bij een oplossing. Roubos: ,,Inwoners hebben vaak het gevoel niet serieus genomen te worden en klagen daar terecht over.”

ROTONDE BOSEIND

Wat in Lennisheuvel ook speelt is de fietsroute tussen het kerkdorp en het centrum. Bij rotonde Boseind is en blijft het erg oppassen, vindt de fractie aldus haar voorzitter.

,,Zeker ook omdat het opstelvak voor fietsers tussen de twee rijstroken erg klein is. De vrachtwagens rijden daar erg dicht bij de fietsers. Inwoners hebben ideeën voor oplossingen, we hebben hen laten weten met wie ze in contact moeten komen om dat verder te bespreken. Dat geldt overigens eveneens voor de klachten over onderhoud van fietspaden die we hebben gehoord.”