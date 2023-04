Op 15 maart werd er ook gestemd voor de invulling van het algemeen bestuur van het waterschap, zoals hier in de Willibrordusschool in Esch.

BBB ontbreekt in coalitie waterschap De Dommel

1 uur geleden

De BoerBurgerBeweging (BBB) valt buiten de boot voor de coalitie van waterschap De Dommel. Verkenner Roel van Gurp voerde de afgelopen weken gesprekken met de elf fracties in het algemeen bestuur. Hij adviseert een coalitie met vijf partijen: Water Natuurlijk, VVD, PvdA, Natuurterreinen en Ongebouwd (agrariërs). Dezelfde coalitie als de bestuursperiode hiervoor.

De beoogde coalitie van de vijf partijen heeft samen een meerderheid van 18 van de 30 zetels. Van Gurp zelf kijkt terug op plezierige en constructieve gesprekken met de verschillende fracties: ,,Ik zie goede aanknopingspunten en draagvlak voor een nieuw bestuursprogramma.”

TWEEDE PARTIJ

Opvallend in zijn samenstelling is dat de BBB van landelijk kopstuk Caroline van der Plas ontbreekt. Deze partij deed het namelijk niet alleen goed in de provinciale statenverkiezingen, maar werd vanuit het niets ook de tweede grootste partij binnen het algemeen bestuur van waterschap De Dommel met vier zetels. Alleen Water Natuurlijk heeft meer zetels. De VVD telde er ook vier. Ook bij waterschap Aa en Maas komt BBB er niet aan te pas.

Natuurterreinen en Ongebouwd zijn zogeheten geborgde fracties die vaste zetels hebben. Kiezers konden daar 15 maart ook niet op stemmen. Het gaat om vertegenwoordigers van natuurterreineigenaren en agrariërs die ieder twee zetels hebben.

BREED DRAGEN

Nu er een advies ligt, volgt de formatiefase, waarbij de vijf fracties samen tot een inhoudelijk akkoord moeten komen. Dat moet zo breed mogelijk gedragen worden. Van Gurp gaat op verzoek van de coalitiepartijen als informateur aan de slag. Het gaat hierbij dan ook over de samenstelling van het dagelijks bestuur, dat is vergelijkbaar met het college burgemeester en wethouders binnen een gemeente.