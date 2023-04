In gesprek gaan met dorpsbewoners en ondertussen zwerfvuil ruimen. Dat is de gedachte achter de nieuwe viermaandelijkse activiteit Prikpraat van politieke partij Combinatie95.

Combinatie95 prikt afval met Liempdenaren

do 6 apr., 09:00

Maatschappelijke onderwerpen met de politiek bespreken terwijl je de omgeving opruimt. Dat is waar Prikpraat over gaat. Politieke partij Combinatie95 is vorig jaar met dit initiatief gestart en gaat zaterdag 15 april in Liempde aan de slag met inwoners.

Eerder gingen de politici al op pad in Lennisheuvel, Boxtel-Oost en Esch. Dat actie is tweeledig: aan de ene kant wordt de buurt schoner en aan de andere kant halen de raadsleden relevante informatie op bij de inwoners. Omdat zwerfvuil een bron van ergernis is binnen de lokale gemeenschap, is voor deze opzet gekozen.

Aan prikpraat kan iedereen meedoen. Vanuit Combinatie95 zijn niet alleen raadsleden aanwezig, maar ook wethouders en overige partijleden.

PIUS X

In Liempde gaat Combinatie95 weer met prikstokken en afvalzakken de straat op. De start is om 09.00 uur bij sporthal Pius X aan de Oude Dijk. Samen met alle deelnemers wordt het gebied rondom de sportaccommodaties en de bermen langs de Liempdseweg opgeschoond. De activiteit duurt tot 11.00 uur. De partijleden zorgen voor veiligheidshesjes en koffie voor de deelnemers.