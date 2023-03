Burgerberaad in Boxtel? ‘Neem inbreng van inwoners serieus’

,,Inwoners voelen zich serieus genomen en groeien naar elkaar toe.” Aan het woord is Boxtelaar Bas Schel. Hij werkt voor de gemeente Heusden en is daar betrokken bij een burgerberaad dat vorig voorjaar werd opgezet. Schel geeft woensdag 29 maart in de Boxtelse raadzaal tekst en uitleg over het democratisch instrument, dat inwoners een grote stem geeft in complexe onderwerpen.

Politieke partijen Balans, D66 en PvdA-GroenLinks willen samen verkennen of een burgerberaad ook in Boxtel toepasbaar is. De bijeenkomst is bedoeld om informatie in te winnen en alle voor- en nadelen tegenover elkaar te zetten. De fracties hopen dat ook inwoners van Boxtel deze avond komen luisteren.

Want dat inwoners door een burgerberaad meer betrokken raken bij hun woonomgeving en anders gaan denken over de lokale politiek, is volgens expert Ernst Abbing van Bureau Burgerberaad wel duidelijk. Ook hij is een van de sprekers tijdens de bijeenkomst van 29 maart. Abbing heeft in diverse gemeenten en regio’s geholpen een goed burgerberaad op poten te zetten. ,,Je vergroot de zeggenschap van inwoners. Het kost veel tijd en energie, maar je wint er als gemeente veel mee. Niet alleen de kennis en inzichten van de burger, maar ook meer begrip voor de dilemma’s waar een gemeente voor komt te staan.”

STEMMEN

Schel, die Boxtel goed kent, omdat hij in het verleden voor de gemeente werkte, is het met Abbing eens. ,,In ons geval ging het beraad over de wijk Vliedberg in Vlijmen. Die is vergelijkbaar met Selissenwal in Boxtel. Veel verschillende culturen en lagen. We hebben de inwoners laten nadenken over een duurzame toekomst voor hun wijk, in de breedste zin van het woord. Daar is een dertigtal actiepunten uit naar voren gekomen, waar de bewoners zelf op mochten stemmen. Die punten voeren we als gemeente Heusden ook daadwerkelijk uit, met de buurt.”

Een belangrijke factor bij een burgerberaad is tijd. ,,Neem voldoende ruimte, zodat de deelnemers de materie goed tot zich kunnen nemen en er uitgebreid over kunnen praten. Denk aan minimaal veertig uur gesprekstijd, verdeeld over een langere periode”, geeft Abbing aan. Voldoende tijd is volgens hem cruciaal om tot goed uitgewerkte voorstellen te komen.

AFSPIEGELING

In de gemeente Vijfheerenlanden wordt momenteel een burgerberaad samengesteld. Daar is Laura de Graaff als programmamaker bij betrokken. Ook zij vertelt 29 maart over haar ervaringen. De Graaff is nu bezig met het samenstellen van de groep inwoners. ,,Die moet een goede afspiegeling vormen van de samenleving. We hebben het bij ons over de toekomst van dorpshuizen en wijkgebouwen. Aangezien we veel kleine dorpen binnen de gemeente hebben, hebben we vooral bewoners daarvan aangeschreven. Achtduizend in totaal. Uiteindelijk willen we tachtig mensen via loting in het burgerberaad laten plaatsnemen.”

Hoewel de drie politieke partijen het idee voor een Boxtels burgerberaad aanzwengelen, mogen ook inwoners zich mengen in de discussie. De bijeenkomst van woensdag begint om 19.30 uur en is in de raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat.