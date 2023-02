Bramen zijn op de Kampina ook een goed voorbeeld van het teveel aan stikstof in het natuurgebied. De struik groeit door de uitstoot en het gebruik van ammoniak in de agrarische grond steeds beter.

D66 Brabant wil met wandeling over Kampina gevolgen stikstof tonen

zo 26 feb, 13:00

Tijdens de aankomende Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart is stikstof een van de belangrijkste onderwerpen. D66 Brabant loopt hier op vooruit en wil kiezers inzicht geven in de gevolgen van onze uitstoot op mens en natuur. Daarom houdt de partij zaterdag 4 maart een wandeling door natuurgebied Kampina met onafhandelijke experts. Zowel klimaatontkenner als klimaatdrammer kan hier aan deelnemen.

De democraten willen met de wandeling door het natuurgebied bij Boxtel aantonen dat de hoge uitstoot van stikstof nu al in de praktijk zichtbaar is. Tijdens de tocht neemt Toine Cooijmans van Natuurmonumenten alle deelnemers mee over de heide. Daar zijn de gevolgen van stikstofoxiden en ammoniak al goed te zien. De paarse bloemenpracht wordt namelijk steeds meer overschaduwd door grassen, omdat die goed gedijen op voedselrijke grond.

Aan de andere kant zorgt de stikstofcrisis er ook voor dat de Brabantse economie tot stilstand komt. Zo vernietigde de Raad van State onlangs nog de aanpak van de N65 tussen Den Bosch en Helvoirt, een belangrijke verkeersader waar het steeds drukker wordt.

Kasper van de Langenberg uit Boxtel, nummer drie op de kandidatenlijst voor D66 Brabant, is gastheer tijdens de wandeling van 4 maart. Deze start om 10.30 uur op de parkeerplaats van Natuurmonumenten aan De Roond in Boxtel. De tocht duurt maximaal twee uur. Aanmelden is mogelijk via dianne@d66vught.nl.