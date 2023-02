Boxtelse kandidaten waterschap in gesprek tijdens weekmarkt

Verkiezingen voor het waterschap staan weer voor woensdag 15 maart op de agenda. En dus gaan diverse partijen op pad om stemmers voor zich te winnen. Zo staat het campagneteam van Water Natuurlijk vrijdag 10 maart op de weekmarkt in Boxtel.

De partij Water Natuurlijk kent verschillende Boxtelse kandidaten, met Corinne Aerts als hoogstgeplaatste op nummer zes. Maar ook de huidige fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks, Mirjam Bemelmans, staat op de lijst, namelijk op plek zeven. Na haar volgen nog dorpsgenoten Jac Hendriks (10) en Piet Rombouts (22). Momenteel bezit Water Natuurlijk acht zetels en is daarmee de grootste fractie binnen waterschap De Dommel.

VRAGEN

Alle kandidaten gaan tijdens de weekmarkt van 10 maart met de bezoekers in gesprek over de functie van het waterschap en wat hun partij de afgelopen vier jaren heeft gedaan. Daarnaast beantwoorden zij vragen over water, natuur en klimaat, maar ook over een eerlijke verdeling van de lasten, sportvissen en de inzet van dure zuiveringsmethoden.

Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn de Boxtelse stemmentrekkers aanwezig op de weekmarkt in Boxtel. Zij zijn dan te vinden bij het kleine podium op de hoek van de Clarissenstraat en de Markt. Voor de allerkleinsten is er een activiteit met regenlaarsjes, gieters en water opgezet.