Oekraïners herdenken en uiten hun boosheid vanwege één jaar oorlog

Aan protestborden en oproepen om te stoppen met de oorlog, geen gebrek vrijdag op de Markt. Het gros van de in Boxtel verblijvende Oekraïners was bij de de herdenking annex het protest dat rond acht uur werd georganiseerd. Een kind dat de basisschool nog moest afronden, hield de Oekraïense vlag fier overeind. Een kartonnen bord met daarop verschrikkelijke beelden was ingrijpend. ‘That’s what the Russian army is proud of. Look at this madness, world; don’t take your eyes of it’, las de tekst die erbij stond.

De samenkomst vond plaats omdat het precies een jaar geleden is dat Rusland Oekraïners binnenviel. ,,Een moment om samen bij stil te staan, maar ook om van ons te laten horen”, vertelt Andzhelika Kulyhov. De tijdelijke bewoonster va..