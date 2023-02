Raad: ‘Eén euro per inwoner voor Turkije en Syrië’

De ramp in Turkije en Syrië veroorzaakte tienduizenden slachtoffers en nog steeds wordt voor veel levens gevreesd. Ook bij veel Boxtelse gezinnen, die hun roots hebben in een van beide landen, is er nog veel onduidelijkheid.

De politici zien dat vanuit alle hoeken van de wereld hulp wordt aangeboden, ook in Boxtel waren er al diverse initiatieven. ,,Veel gemeenten hebben inmiddels een euro per inwoner overgemaakt aan Giro555. Dit ligt ook in lijn met de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de hulpactie te steunen. Met deze giften kunnen betrokken hulporganisaties mensen helpen met voedsel, onderdak en andere noodhulp”, schrijven de fracties in een gezamenlijke brief aan B en W.

SOLIDARITEIT