Rijk gaat akkoord met onteigening voor VLK

Het ontwerp van een Koninlijk Besluit waarin de onteigening wordt geregeld, ligt tot en met 28 februari ter inzage. Een definitief besluit volgt later. Boxtel blijft intussen proberen met de grondeigenaren, met wie nog geen akkoord is bereikt, tot overeenstemming te komen. Een van hen is milieuvereniging Het Groene Hart. Zij bezit een klein perceel in het tracé: van in totaal tachtig vierkante meter. 29 vierkante meter daarvan staat op de onteigeningslijst, een hoek ter grootte van een huiskamer. De gedachte dat het hier om een tactische grondpositie gaat, bedoeld om als belanghebbende bezwaar te kunnen maken, dringt zich onstuitbaar op.