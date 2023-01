Vrije Tribune: Fietstunnel rotonde Boseind

Met verbazing lees ik telkens dat inwoners van Lennisheuvel een fietstunnel willen bij Boseind. Ook weer in Brabants Centrum, in de editie van vorige week.

Ik ben zelf inwoner maar ben nooit benaderd door Croll (Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid Lennisheuvel). Net als heel veel andere mensen die ik ken in ons dorp. Het blijkt dat er een paar mensen zijn die vinden dat ze namens Lennisheuvel kunnen bepalen wat de inwoners willen.

Er is nagenoeg nooit een ongeluk gebeurd bij de oversteek; uitgezonderd die ene keer dat een fietser vond dat hij voorrang had toen er auto’s aankwamen. Diegenen die de tunnel willen, fietsen daar nagenoeg nooit. Laat staan dat zij de situatie als gevaarlijk kunnen inschatten.

Jaren ..