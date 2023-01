360 mille om taalachterstand bij 650 Boxtelse leerlingen weg te poetsen

Dat B en W op 20 december besloten geld uit te trekken om het taalprobleem te bestrijden, werd hoog tijd. Gemeenten zijn wettelijk verplicht dit te doen. Zij kregen daarvoor de afgelopen vier jaar geld van het Rijk via het zogeheten onderwijsachterstandenbeleid. Al wat met ingang van 2023 niet is uitgegeven moet worden teruggestort.

In Boxtel was een groot deel van het bedrag nog niet besteed: in totaal was de reserve opgelopen tot bijna vier ton. Dit wijt de gemeente aan de de coronacrisis, maar ook aan annulering van verschillende projecten.

Vóór het verstrijken van de deadline, heeft het college van B en W besloten in te gaan op het idee van de primaire onderwijspartners. Die hebben een breed gedragen plan opgesteld en zijn dat al aa..