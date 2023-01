Hard oordeel over aanpak bezuinigingen

Zeven verschillende opdrachten om de kerntakendiscussie uit te voeren. Mét daarbij nog eens tien andere activiteiten en initiatieven. De raad die opeens op de stoel van het college gaat zitten. Ambtenaren die onvoldoende gekwalificeerd waren en leiding gaven aan het project, waarna het college niet ingreep. Geen terugkoppeling naar inwoners over wat met hun inbreng is gedaan. Als dat al überhaupt gebeurde... De kritiek van de Rekenkamercommissie is niet mals.

Bovendien is het ook voor de onderzoekers anno 2023 nog steeds niet duidelijk wat nou de bedoeling was: heeft de politiek daadwerkelijk een discussie gevoerd over de toekomst van de gemeente, zoals de kerntakendiscussie is gepresenteerd? Of ging het gewoon om bezuinigen? Het zijn de ..