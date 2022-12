Van Meygaarden neemt kritiek op ambtenaren niet terug

36 minuten geleden

Het is een zeldzaam gebruikt politiek statement, een motie van treurnis. Toch stemde een grote meerderheid van de Boxtelse gemeenteraad er dinsdagavond mee in. Om ermee te reageren op de handelwijze van burgemeester Ronald van Meygaarden en wethouder Wim van der Zanden met betrekking tot de bouwplannen voor de Ruiting in Esch. Beide bestuurders vinden dat zijn niets verkeerd hebben gedaan en dat van mogelijke belangenverstrengeling geen sprake is.

Het voltallige college van B en W kreeg de motie om de oren. Die werd ingebracht door de oppositiepartijen D66, CDA, PvdA-GroenLinks, SP en VVD tijdens een door hen aangevraagd interpellatiedebat. De motie kreeg ook bijval van de coalitiepartijen Balans en INbox.

In het debat gaf Van Meygaarden nam geen woord terug wat hij eerder als burger opmerkte richting zijn ambtenaren. ‘Onzorgvuldig, onfatsoenlijk en uiterst misleidend’ noemde hij het ambtelijk proces in aanloop naar de bestemmingsplannen voor de Ruiting. Het bouwplan Nieuw Koolwijk, met zes ruimte-voor-ruimtewoningen op een nu nog agrarisch perceel, grenst aan zijn achtertuin. Naar aanleiding van zijn ingebrachte bedenkingen hebben ambtenaren nooit met hem gesproken over de plannen.

De raad vroeg zich af of de burger Van Meygaarden zijn felle bewoordingen wellicht anders had moeten formuleren. Maar de burgemeester vindt als inwoner zijn eigendomsrecht een groot goed. ,,Te ferme woorden? Onzorgvuldig, onfatsoenlijk en misleidend is het gevoel wat ik krijg zolang er geen overleg en goede uitleg komt. Dat gevoel is nog niet weggenomen...”

GEEN POPPENKAST SPELEN

Omdat hij een privébelang heeft, hield de burgemeester zich afzijdig van enige besluitvorming. Voordat hij zijn zogeheten zienswijze indiende, had hij daarover gesproken met de kabinetschef van de provincie, die dat geen probleem vond. ,,Ik had de zienswijze nog anoniem kunnen indienen. Maar ik wilde geen poppenkast spelen. Ook als burger heb ik een voorbeeldfunctie; die komt op voor zijn belangen en wil het gesprek aangaan. Maar helaas is dat gesprek er nooit gekomen.”

Rob Kuppens (VVD) vroeg wat dit volgens de burgemeester binnen het gemeentehuis betekent voor de verhoudingen tussen ambtenaren en college. Van Meygaarden hoopte dat zijn baan als burgemeester en zijn privébelangen gescheiden konden blijven. ,,Ik ben daarover niemand tekst en uitleg verschuldigd. Privé is privé. En ik ben er ook niet van gecharmeerd dat dit zo in het debat terechtkomt.” Maar Van Meygaarden had naar eigen zeggen onderschat dat zijn gedoe met de beleidsmedewerkers privé kon blijven. ,,Ik dacht dat, als je zuiver handelt, het altijd goed is. De politiek vraagt blijkbaar wat anders...”

MET KENNIS VAN NU...

Wethouder Van der Zanden, die een agrarisch perceel in eigendom heeft dat grenst aan het plangebied, vindt dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. D66’er Wiebe de Leijer vroeg zich af of de wethouder zelf de aangewezen persoon was om hierover te oordelen. Van der Zanden: ,,Mijn grond ligt niet ín het plangebied. En volgens de regels geven ruimte-voor-ruimtewoningen geen aanleiding tot verstedelijking.” Oftewel, de weide van Van der Zanden wordt door de plannen geen lap kostbare bouwgrond. ,,Echter, met de kennis van nu zouden we de zaken anders aangepakt hebben.”

Alleen coalitiepartij Combinatie95 onderschreeft de motie van treurnis niet. ,,Die is gericht aan het volledige college en dat vind ik niet terecht”, aldus fractievoorzitter Stefan de Nijs. Het college komt er vanaf met een waarschuwing en wordt opgedragen in de toekomst zorgvuldiger te communiceren over mogelijke belangenverstrengeling.

Door de hele discussie zouden mensen bijna de bouwplannen Nieuw Koolwijk en De Ruiting vergeten. Die gaan namelijk door. De raad heeft beide bestemmingsplannen vastgesteld.