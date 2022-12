Van Meygaarden roert zich privé in bouwplan

Het plan Nieuw Koolwijk behelst de bouw van zes ruimte-voor-ruimtewoningen. De ingediende zienswijzen zijn anoniem gemaakt door de gemeente. Uit de beschrijving blijkt echter dat onder meer burgemeester Van Meygaarden zich als belanghebbende heeft aangesloten bij zijn buurtgenoten. ,,Het is voor ons vanzelfsprekend terughoudend te zijn als het gaat om privébelangen versus de taken die een van ons beroepsmatig heeft. (...) In dit dossier kan en mag ondergetekende niet actief deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming”, zo valt te lezen.

In zijn rol als burgemeester heeft Van Meygaarden zich altijd afzijdig gehouden van het plan. Dat gaf hij dit weekend nog eens aan nadat Brabants Dagblad hiernaar vroeg. Die vragen kwamen in ver..