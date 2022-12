Geen gewonden bij woningbrand

ma 26 dec, 15:30

Een gezin met drie kleine kinderen is op tweede kerstdag in alle vroegte getroffen door een woningbrand. De ouders en hun kroost werden gewekt door een rookmelder en alarmeerden om tien over halfzeven de brandweer. Ze konden zelf het vuur doven en zichzelf, met de hond, in veiligheid brengen.

De brand in de woonkamer, die oversloeg naar de keuken, ging gepaard met de nodige rookontwikkeling. Met een ventilator werd de woning gelucht door de brandweer. Ook in de naastgelegen huizen werd koolmonoxide gemeten; daar werden ramen en deuren opengezet.

Ambulancemedewerkers controleerden de gezondheid van de gezinsleden, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis