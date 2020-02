Politie sluit brandstichting Baandervrouwenlaan niet uit

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de autobrand aan de Baandervrouwenlaan die vannacht woedde. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

De auto stond rond half één 's nachts op een parkeerterrein tussen twee flats aan de Baandervrouwenlaan in lichterlaaie. Bij aankomst van de brandweer brandde het voertuig volledig. Wel konden de hulpdiensten voorkomen dat de voertuigen die ernaast stonden, in brand kwamen te staan. Met hydraulisch gereedschap werd de motorkap geopend om te kunnen controleren of de brand uit was. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit. De brand trok bekijks van buurtbewoners.

Tijdens de jaarwisseling stond in de wijk Selissen ook al een auto in brand: bij Hof ter Aa. Die nacht brandde er tevens een wagen aan de Hazelaarsgaard volledig uit.