Podium Boxtel pakt in en uit...

Op de foto: Onder werd de dinosaurus op de rotonde La Salle onder handen genomen door de inpakkers van Podium Boxtel. (Foto: Albert Stolwijk).

Om mensen een indruk te geven van wat er in het nieuwe seizoen op het programma staat in Podium Boxtel aan de Burgakker, wordt woensdag 23 mei een Preview georganiseerd. Beperkt Houdbaar, Herman in een bakje geitenkwark en Pieter Jouke treden op.

Onder de titel 'Podium Boxtel pakt uit' gaat het voorproefje op het komende theaterseizoen om 20.15 uur van start. Zaterdagochtend gingen vrijwilligers van de theaterzaal voor dag en dauw op pad om in het centrum diverse objecten feestelijk in te pakken en zo op ludieke wijze aandacht te vragen voor preview.

Kaarten daarvoor kosten vijf euro en zijn te koop via www.podiumboxtel.nl of bij de verkooppunten in Boxtel: Hebbes (Markt), Jumbo (Oosterhof), bloemsierkunst Marimba (Van Beekstraat) en in Liempde bij drogisterij Bewust Beter (Nieuwstraat).