De eerste fase van de opsplitsing van de gemeente Haaren is ingegaan. De stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van de gemeentebesturen van Boxtel, Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught, heeft vrijdag een plan van aanpak vastgesteld. De volgende stap is het voorbereiden van een herindelingsontwerp, waarin onder meer de nieuwe gemeentegrenzen en afspraken over de toekomst van personeel worden vastgelegd. Oud-burgemeester Peter van der Velden is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep.