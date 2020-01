Op de foto: Paul Spapens houdt in Boxtel een lezing over Brabants bijgeloof. (Foto: Bert Schepers, 2017).

Schrijver en journalist Paul Spapens geeft donderdag 16 januari vanaf 20.00 uur een lezing in grand café Rembrandt, Rechterstraat 56. Op uitnodiging van Heemkunde Boxtel praat hij over bijgeloof in Brabant.