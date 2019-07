Parkeergeld voldoen via mobieltje

Op de foto: Door het zonenummer van de parkeerautomaat in te tikken via een app op hun smartphone, kunnen automobilisten nu ook in Boxtel betalen zonder contant geld of bankpas. (Foto: Henk van Weert).

Parkeergeld betalen via een app op je smartphone. Dat kan sinds deze week ook in Boxtel. Vooraf inschatten hoe lang je de auto wilt laten staan, is niet meer nodig.

Begin deze maand werd op parkeerterrein Prins Hendrik nabij de Zwaanse Brug een proef met blauwe zone gestopt en werd de parkeermeter weer in werking gesteld. Sinds 10 juli hoeven daar geen muntjes meer in de automaat te worden geworpen en kun je met het vijfcijferige nummer van de parkeermeter betalen via app als Parkmobile of YellowBrick.

Het college van B en W van Boxtel nam het besluit om parkeergeld via een mobieltje te betalen op aandringen van de gemeenteraad. Zo'n honderd gemeenten gingen Boxtel daarin voor. Het biedt automobilisten betaalgemak en is klantvriendelijk, motiveert het college haar besluit. Ook verwacht het op een hogere betalingsbereidheid voor parkeren. ,,Tegelijkertijd worden kosten aan pintransacties en geldlediging en -verwerking lager en is de kans op storingen aan parkeerautomaten kleiner door minder gebruik ervan."