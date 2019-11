Parallelweg Zuid weer op slot voor werk aan spoor

Na ruim een maand gaat de Parallelweg Zuid opnieuw een weekeinde op slot. Vrijdag 29 november vanaf 01.00 uur tot en met maandag 2 december 05.00 uur is de weg voor verkeer in beide richtingen gesloten. Ook de Park & Ride aan de centrumzijde nabij het Stationsplein is dan niet bereikbaar: daar wordt een kraan opgesteld.

Negen wissels werden tijdens de vorige wegafsluiting, medio oktober, vervangen op het spoor, naast regulier onderhoud. Volgens ProRail moeten er nu andere spoorwissels worden aangepakt. Net als de vorige keer wordt er een depot voor materieel ingericht nabij restaurant N9NE en is de weg gesloten tot het eerste huis richting de Keulsebaan. ProRail verwacht door de werkzaamheden meer verkeersdrukte bij onder andere de Prins Hendrikstraat. Tevens denkt de spoorwegorganisatie dat omwonenden last hebben van geluid, trillingen en in sommige gevallen bouwlicht. Verkeersomleidingen worden met gele borden aangegeven.

Enkele dagen voor en na de werkzaamheden, gaat er slechts één rijbaan open op de Parallelweg-Zuid.

Wie tijdens de wegafsluiting gebruik wil maken van een parkeerterrein bij het NS Station, raadt ProRail aan om naar de Park & Ride aan de Van Salmstraat te gaan. Zaterdag en zondag rijden er stopbussen in plaats van treinen tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. De dienstregeling tussen Boxtel en de Lichtstad is aangepast. NS verwacht een extra reistijd van vijftien minuten tot een half uur.

Tekst: Pål Jansen - Foto: Albert Stolwijk.